Ростехнадзор обнаружил свыше 130 нарушений на теплосетях в Новосибирске

На теплосетях в Новосибирске нашли множество нарушений.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ростехнадзор во время внеплановой проверки нашел 136 нарушений на объектах Новосибирской теплосетевой компании, входящей в СГК (Сибирскую генерирующую компанию). Об этом сообщили на сайте сибирского управления Ростехнадзора.
Проверка прошла после порывов на трубопроводах. Специалисты узнали, что в теплосетевой компании не провели экспертизу промышленной безопасности, чтобы оценить фактическое состояние труб. Также на предприятии не оценили безопасность тепловых камер, каналов и опор.
Кроме того, в трубах нет теплоизоляции, на них присутствуют дыры – свищи.
Четырем должностным лицам СГК назначили административный штраф.
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