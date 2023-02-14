Ростехнадзор обнаружил свыше 130 нарушений на теплосетях в Новосибирске

На теплосетях в Новосибирске нашли множество нарушений. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростехнадзор во время внеплановой проверки нашел 136 нарушений на объектах Новосибирской теплосетевой компании, входящей в СГК (Сибирскую генерирующую компанию). Об этом сообщили на сайте сибирского управления Ростехнадзора.

Проверка прошла после порывов на трубопроводах. Специалисты узнали, что в теплосетевой компании не провели экспертизу промышленной безопасности, чтобы оценить фактическое состояние труб. Также на предприятии не оценили безопасность тепловых камер, каналов и опор.

Кроме того, в трубах нет теплоизоляции, на них присутствуют дыры – свищи.

Четырем должностным лицам СГК назначили административный штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber