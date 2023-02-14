Морозным утром 14 февраля Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром вторника, 14 февраля, улицы Новосибирска сковали 8-балльные пробки. На карте «2ГИС» большинство улиц города подсвечены красным. Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня.

Не проехать по улицам Станционной, Широкой, проезду Энергетиков и площади Труда. Пробки на Троллейной, Немировича-Данченко и Титова. Заторы на Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по улицам Новогодней, Блюхера и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской улице, улицам Кирова, Добролюбова и Никитина. Пробки на Красном проспекте, а также на проспекте Дзержинского.

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