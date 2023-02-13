В домах Новосибирска планируют установить сигнализаторы утечки газа

В домах Новосибирской области планируют установить сигнализаторы утечки газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В домах Новосибирской области планируют установить сигнализаторы утечки газа. Это озвучил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании утром, 13 февраля. Градоначальник также отметил, что необходимо также провести профилактическую работу с жителями газифицированных домов, чтобы исключить риск доступа к газовому оборудованию частных организаций.

- Главам районов, городских округов также важно обеспечить выполнение полного перечня как оперативных, так и долгосрочных мероприятий. Губернатор рекомендовал использовать опыт по обеспечению пожарной безопасности индивидуальных домов, в которых проживают многодетные семьи, - сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, 9 февраля в Новосибирске на улице Линейной,39 случилось ЧП: из-за взрыва газа там рухнули сразу два подъезда. Погибли 14 человек, 22 человека пострадали. По версии следствия, незадолго до трагедии по квартирам пятиэтажки ходили лжегазовщики. Они представлялись сотрудниками газовой службы, осматривали плиты и предлагали людям поменять шланг.

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