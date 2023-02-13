«Людей зажало, двигатель вырвало»: в Новосибирске на Первомайской произошло лобовое ДТП

В Новосибирске на улице Первомайской лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

В Новосибирске на улице Первомайской лоб в лоб столкнулись два автомобиля. О серьезной аварии, случившейся вечером в понедельник, 13 февраля, рассказали в соцсетях очевидцы.

- На улице Первомайской между АЗС «Газпромнефть» и остановкой «Инская УМ-3» произошло лобовое столкновение, в результате которого двигатель одного из автомобилей оказался на проезжей части, - сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик с места ДТП.

Очевидцы также сообщает, что в обеих машинах зажало людей, есть пострадавшие. На месте работают полиция, спасатели и реанимация.

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