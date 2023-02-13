Новосибирский сценарист рассказал об успехе сериала «Тетя Марта»

Илья Власьевский был одним из создателей сериала «Тетя Марта». Фото: "Навигатор"

17-серийная комедия «Тетя Марта», над которой работали выпускники НГУ и не только, продолжает набирать популярность. Об успехе сериала рассказал один из его создателей - креативный продюсер и сценарист, выпускник мехмата НГУ Илья Власьевский.

— Идея сериала появилась давно, — рассказал Илья «Навигатору». — Нам в Production прислали сценарную заявку про маленькую девочку. Мы попробовали совместную разработку с её автором, но он решил уйти на другой проект. Тогда мы выкупили все права на совместные наработки и продолжили уже сами. Что получилось в итоге — это наша оригинальная версия.

Сериал рассказывает историю третьеклассницы Марта — сироты, живущей с дедушкой, за котором нужен уход. Если его не станет — Марту заберут в детдом. Девочка живет обычной жизнью: заботится о дедушке, ходит в школу. В какой-то момент она узнает, что вовсе не сирота и у нее есть мама. Марта всеми силами пытается ее найти.

По словам Ильи Власьевского, над сериалом работала большая команда. Летом 2021 года для СТС был снят «пилот». Телеканалу он понравился и создателям заказали 17 серий. Премьера сериала состоялась в октябре 2022 года. «Тетю Марту» зрители оценили очень высоко — 8,3 балла на «Кинопоиске». Также сериал получил премию «Самый ОК» в номинации «Сериал года» и назван главным социальным кинопроектом года на Patriki Film Festival.

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