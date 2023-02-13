В Новосибирске подтвердили четыре очага заражения корью

В Новосибирске подтвердились случаи заболевания корью по четырем адресам Калининского района. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске подтвердились случаи заболевания корью по четырем адресам Калининского района. Об этом сообщили в мэрии города.

- Подтвержденные случаи заболевания обнаружили по адресам: улица Макаренко, 19; улица Тюленина, 26/2; улица Родники, 3; улица Гребенщикова, 5/1, - сообщили в муниципалитете.

Напомним, вирус кори передается воздушно-капельным путем. При заболевании у человека сильно повышается температура (вплоть до 40 градусов), появляется насморк, кашель, покраснение и слезотечение. Потом поэтапно начинает появляться сыпь сначала на лице и шее, а затем - на туловище, руках и ногах.

Единственным надежным методом защиты от кори является вакцинация.

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