Мороз и солнце придут в Новосибирск на День святого Валентина

В Новосибирске будет около 12 градусов мороза. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на 14 февраля 2023 года будет хорошая погода. Ночью синоптики обещают холода -18…-20 градусов, а днем температура поднимется до -12…-14.

— Ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Будет слабый ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -22…-27 градусов, местами до -22…-27, местами до -32. Днем ожидается -10…-15. Будет преимущественно без осадков, ночью по востоку местами пройдет небольшой снег.

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