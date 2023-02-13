В Новосибирске возобновят торги на клининг новой ледовой арены

Торги должны возобновить не позднее 27 февраля. Фото: правительство НСО
В Новосибирске возобновят торги на клининг нового ЛДС. Прерывали их из-за нарушения порядка организации и проведения торгов — была допущена ошибка в критериях оценки участников торгов. По документам получалось, что участник, заключивший 40 договоров, мог получить как 0 баллов, так и 50. Обратил внимание на ошибку один из предпринимателей и направил в УФАС жалобу.
— Комиссия ведомства установила, что диапазоны значений оценочного критерия «опыт участника по успешному оказанию услуг…» предполагали присвоение разного количества баллов участникам с одинаковым количеством договоров, подтверждающих опыт: от 1 до 40 договоров с актами приемки оказанных услуг — 0 баллов; от 40 до 45 договоров с актами приемки оказанных услуг — 50 баллов, — сообщили в региональном УФАС.
Теперь заказчик должен исправить документацию и возобновить торги не позднее 27 февраля.
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