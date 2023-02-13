Адвокат обвиняемой по делу о взрыве газа в Новосибирске планирует обжаловать арест

Суд отправил Ирину в СИЗО до 9 апреля. Фото: Мария НОВИКОВА

Адвокат Ирины Урбах, обвиняемой по делу о взрыве газа на улице Линейной, 39 в Новосибирске, планирует обжаловать ее арест. Суд отправил ее в СИЗО до 9 апреля.

- Сверх этого мне по делу нечего сказать, - добавил КП-Новосибирск адвокат Виталий Попов.

Напомним, ЧП в пятиэтажке на Линейной случилось утром 9 февраля: из-за рванувшего газа там обрушился подъезд. Погибли 14 человек. По обвинению в произошедшем задержали двух лжегазовиков: якобы, они ходили по квартирам и меняли людям трубки. Против 45-летней Ирины Урбах и 24-летнего Евгения Кавуна возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть более двух лиц. Сейчас они находятся в СИЗО. Им грозит до 10 лет колонии.

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