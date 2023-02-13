В поселке Юный Ленинец под Новосибирском загорелся дом

В поселке Юный Ленинец в Новосибирской области произошел пожар. Фото: стоп-кадр из видео / Новосибирск с огоньком

Вечером в понедельник, 13 февраля, в поселке Юный Ленинец в Новосибирской области произошел пожар. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Как отметили в публикации, загорелся дом на улице Юбилейной. На видео, снятом очевидцами, видно, что огонь объял крышу строения.

На место ЧП прибыли пожарные и медики. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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