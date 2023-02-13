Новосибирцев возмутил праздник, устроенный в каргатской школе в день траура 10 февраля

За праздник в школе приняли плановое мероприятие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Новосибирской области возмутил праздник, устроенный в Каргатской средней школе №1. Мероприятие прошло 10 февраля, в день, когда в регионе объявили траур после взрыва газа на Линейной, 39. Это и возмутило сибиряков. Своим негодованием они поделились в сообществе «Подслушано Каргат».

— Чему вы учите детей? Они нарядно одетые, в красочной форме, пришли на мероприятие, в том числе о себе с юмором и шутками рассказывали школьные КВНщики. Дети отнюдь не грустили на мероприятии. Оно было для них настоящим праздником, праздником друзей, одноклассников, единомышленников, — возмутилась подписчица паблика.

Выяснилось, что речь не совсем о празднике. 10 февраля в Каргатской средней школе №1 провели торжественное открытие Первичного отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Мероприятие проходило в рамках Марафона открытия первичных отделений в различных организациях страны с 27 января по 10 февраля и было плановым.

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