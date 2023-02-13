Молодой ученый из новосибирского Академгородка рассказал о минусах своей профессии

Андрей Никитёнок родом из Ангарска. Фото: Д. Иванова / Горсайт

Уроженец Ангарска Андрей Никитёнок по образованию химик-технолог. А еще он младший научный сотрудник Института катализа СО РАН, расположенного в Академгородке. В интервью «Горсайту» Андрей рассказал о минусах своей профессии.

Первый момент, который периодически тревожит молодого ученого – это размер заработной платы. Младший научный сотрудник получает около 20 тысяч рублей. И этих денег едва хватает на жизнь… Иногда случаются светлые промежутки – например, когда лаборатория получает грант либо какой-то контракт. Благодаря этому ученые могут заработать больше. Но о финансовой стабильности речи, естественно, не идет.

Есть еще одна проблема – это необходимость закупать сложное оборудование на конкурсной основе. Такое требование предъявлено к научно-исследовательским организациям.

Ведь нужно потратить немало времени и сил на процедуру: выиграть грант, объявить конкурс на закупку оборудования, дождаться результатов конкурса. А научная деятельность ведь не стоит на месте.

− Например, наша группа выиграла грант в январе. Чтобы выполнить работу, нам нужно оборудование. Пока объявляем конкурс на его закупку, пока ждем результаты конкурса, потом пока придут нужные приборы... В прошлом году они дошли до лаборатории только в конце лета, а осенью работа уже должна быть выполнена! – делится Андрей Никитёнок.

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