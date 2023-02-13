В Новосибирске подозреваемый в смертельном ДТП устроил дебош в больнице

В одну из больниц пришлось вызвать ГБР. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске в субботу, 11 февраля, в одну из больниц пришлось вызвать ГБР. Один из доставленных после аварии пациентов устроил дебош и не давал врачам осмотреть его.

- По прибытии ГБР выяснилось, что этот гражданин, предположительно, является виновником ДТП со смертельным исходом, - сообщили в Агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

После того, как охрана все-таки угомонила мужчину, медики смогли оказать ему помощь. А после этого автомобилиста передали экипажу ДПС.

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