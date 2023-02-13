В Новосибирске подозреваемый в смертельном ДТП устроил дебош в больнице

В одну из больниц пришлось вызвать ГБР.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске в субботу, 11 февраля, в одну из больниц пришлось вызвать ГБР. Один из доставленных после аварии пациентов устроил дебош и не давал врачам осмотреть его.
- По прибытии ГБР выяснилось, что этот гражданин, предположительно, является виновником ДТП со смертельным исходом, - сообщили в Агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».
После того, как охрана все-таки угомонила мужчину, медики смогли оказать ему помощь. А после этого автомобилиста передали экипажу ДПС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер