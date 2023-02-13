Воссоединились спустя 10 лет: в Новосибирске морская львица Лили будет выступать с давней подругой

Более 10 лет назад Лили и Мэри привезли с побережья Чили. Фото: Дельфиния

В новосибирском Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» появилась новая артистка − морская львица Лили. Она прибыла в столицу Сибири из солнечной Ялты в январе этого года. Здесь Лили воссоединилась со своей давней подругой − морской львицей Мэри.

Более 10 лет назад Лили и Мэри привезли с побережья Чили. Девчонки были ровесницами – разница в возрасте составляет всего пару месяцев.

Маленьких львят встретили в Крыму.

− Они росли вместе. Мэри была коричневая, очень маленькая, а Лили – чуть крупнее и стального цвета. Отличались и по характеру: Мэри была пугливым львенком, а Лили – хулиганила, − рассказала старший тренер Центра «Дельфиния» Дарья Глухова.

Из морских львиц растили настоящих артисток. Но после их пути разошлись – Мэри уехала выступать в Турцию, а Лили осталась в Ялте и стала звездой местного театра морских животных.

В Новосибирске подружки снова встретились. Сначала они долго принюхивались, а потом узнали друг друга и сблизились.

Летом «Дельфиния» планирует показать шоу с участием Лили и Мэри. Компанию им составят дельфины. Сейчас все артисты активно тренируются.

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