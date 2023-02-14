«Цветам стало грустно через пару часов!»: Сибирячка пожаловалась на быстро увядшие букеты с доставки

Оба букета завяли. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска пожаловалась на быстро увядшие букеты с доставки. По ее словам, красные розы ей привезли 9 февраля.

- Смутило то, что курьер доставил букет в пленке, в другой руке не было бумаги для защиты от холода. Через 2,5 часа я заметила, что цветам стало сильно «грустно». За этим последовало общение супруга с вежливым оператором, в рамках которого был задан вопрос о том, подрезали ли мы кончики. Пообещали заменить букет, - рассказала женщина на сайте «Flamp».

Букет женщине заменили. Но специалисты уверяли, что покупатели нарушили правила ухаживания за цветами. Вот только новый букет тоже быстро пришел в негодность.

- Впечатляющая половина букета завяла. Как видим, есть бодрые цветочки. Вопрос: если бы я что-то делала не по правилам, как говорит «флорист», наверняка погиб бы весь букет. Но, как мы видим, есть погибшие и есть свежие цветы, - отметила сибирячка.

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