Полиция начала проверку после того, как в сети всплыло видео с массовым избиением в Новосибирске

Полиция начала проверку после того, как в интернете всплыло видео, на котором толпа подростков избивает мальчика. Фото: Кадр из видео\"Полезный Новосибирск"

Полиция начала проверку после того, как в интернете всплыло видео, на котором толпа подростков избивает мальчика. Как пишут очевидцы, происходило все в Октябрьском районе Новосибирска на МЖК.

Однако антураж видео говорит о том, что снято оно было совсем не в феврале. Под ногами у ребят – лужи и рыхлый снег, какой в феврале в Новосибирске не увидеть. Да и, как оказалось, по сети этот ролик тоже ходит уже, как минимум, год.

- Выявлена публикация с видеозаписью, на которой группа молодых людей избивает гражданина в Октябрьском районе областного центра, - сообщили в областном МВД. - Заявлений и сообщений из медицинского учреждения по данному факту в полицию не поступало.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося и устанавливает участников конфликта.

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