В Новосибирске с середины февраля установится мартовская погода

С середины февраля ожидается мартовская безветренная и малоснежная погода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске с середины февраля установится малоснежная и почти безветренная погода, обычно характерная для марта. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Во вторник, 14 февраля, ночью ожидается -18…-20 градусов, в пригороде похолодает до -26 градусов, возможен небольшой снег. Днем температура поднимется до -12…-14 градусов, осадков не ожидается. Ветер южный 2-7 м/с, на дорогах гололедица. В среду, 15 февраля, ночью похолодает до -23…-25 градусов, в пригороде — до -29 градусов. Днем будет -12…-14 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный 2-7 м/с. В четверг, 16 февраля, ночью температура опустится до -20…-22 градусов, в пригороде — до -25 градусов. Днем потеплеет до -7…-9 градусов, в пригороде — до -12 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, — рассказали синоптики.

Напомним, что по прогнозам погодных сервисов, последний месяц зимы обещает быть теплым, но пасмурным.

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