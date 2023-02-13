В Новосибирске шесть пассажиров не пустили в самолет до Горно-Алтайска из-за опоздания

Пассажиров не пустили на рейс из-за опоздания.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске шесть пассажиров застряли в аэропорту «Толмачево». Они опоздали на самолет и их сняли с рейса до Горно-Алтайска. Случился инцидент 10 февраля.
- Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, - сообщили в ведомстве.
Лететь пассажиры должны быть авиакомпанией «Сибирь».
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