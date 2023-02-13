Под Новосибирском сотрудники ГИБДД помогли местным жителям потушить пожар

Благодаря действиям сотрудников ГИБДД серьезных последствий ЧП удалось избежать. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Карасукском районе сотрудники ГИБДД увидели пожар и поспешили на помощь. Благодаря их действиям серьезных последствий ЧП удалось избежать.

Возгорание началось в одном из строений частного дома, расположенного по улице Ленинградской. Произошло это еще 4 февраля, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Ночью капитан полиции Евгений Соколов и госинспектор дорожного надзора Денис Черкас дежурили на территории Карасука. Внезапно они заметили языки пламени.

− Прибыв на место, сотрудники убедились, что горит одно из строений в огороде частного дома и существует угроза распространения огня на жилой дом. В нем на момент пожара проживала семейная пара, − сообщили в МВД.

Сотрудники ГИБДД принялись тушить пожар. Огонь не успел перекинуться на дом. Вскоре прибыли пожарные, которые полностью ликвидировали возгорание.

В ЧП никто не пострадал. Хозяева дома поблагодарили Евгения Соколова и Дениса Черкаса за своевременно оказанную помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber