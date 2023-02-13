Из новосибирской гостиницы выгнали страстных молодожёнов, мешающих соседям спать

Страстным молодоженом пришлось выехать из гостиницы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одну из гостиниц Октябрьского района Новосибирска пришлось вызвать ГБР из-за страстных молодожёнов, которые мешали другим постояльцам спать.

— Ночью 10 февраля супружеская пара решила устроить ночь любви и арендовала для этого номер. Любвеобильные молодожены не учли, что в гостинице кроме них будут другие постояльцы, — рассказали в АБ «Гвардия».

Соседей возмутили звуки страсти, раздающиеся из номера молодоженом, и они пожаловались администратору отеля. А тот уже вызвал ГБР, чтобы как-то утихомирить молодоженов. После беседы с бойцами ГБР страстная парочка постояльцев выехала из отеля.

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