В Новосибирске столкнулись автобус и две ГАЗели

На улице Богдана Хмельницкого столкнулись автобус ПАЗ и две ГАЗели. Фото: «АСТ-54 Black»

В Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого столкнулись автобус ПАЗ и две ГАЗели. ДТП случилось днем в понедельник, 13 февраля.

- На улице Богдана Хмельницкого ПАЗик и две ГАЗЕли полностью заблокировали движение в сторону Учительской, - сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Пробки также образовались на соседних улицах Объединения и Курчатова, где люди пытаются объехать затор. Общая загруженность дорог по данным Яндекс.Карт оценивается в 8 баллов.

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