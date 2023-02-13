Девушки спасли брошенного хаски с проломленной головой под Новосибирском

Пса выкинули на улицу, неизвестный проломил ему голову. Фото: t.me/help_husky_nsk

Новосибирские волонтеры спасли молодого кобеля хаски с проломленной головой. Пса нашли 13 февраля в поселке Двуречье.

- Пес был брошен владельцем. Местные жители нашли его, обратились к нам. Кто-то говорит, что псу голову проломили, кто – то думает, что стреляли. Оставлять его на улице нельзя, пса нужно везти в ветклинику, – сообщили в группе помощи ездовым собакам в Новосибирске.

Раненый пес бродил по улицам Двуречья и просил помощи. Прохожие его подкармливали.

Волонтеры выехали за псом и объявили сбор в Telegram-канале на лечение хаски.

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