В ДТП с двумя иномарками в Новосибирске пострадала 50-летняя женщина

На улице Большевистской «Лексус» влетел в «Тойоту». Фото: Госавтоинспекция по НСО

Утром 13 февраля на улице Большевистской «Лексус» влетел в «Тойоту». В результате ДТП пострадала пассажирка второго авто.

Как рассказали в Госавтоинспекции по региону, столкновение произошло у дома №243. Обе машины двигались в одном направлении.

− В результате ДТП пострадал пассажир «Тойота Королла» − женщина 1973 года рождения, которая с различными травмами была доставлена в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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