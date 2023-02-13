В Новосибирске ЗИЛ наехал на бетонное ограждение и застрял

В Новосибирске ЗИЛ застрял на бетонном ограждении. Фото: АСТ-54
В Новосибирске ЗИЛ застрял на бетонном ограждении. ДТП произошло на улице Кедровой в понедельник, 13 февраля, сообщили в группе «АСТ-54».
Как отметили в публикации, машина при невыясненных обстоятельствах налетела на разделитель. В кузове ЗИЛа можно увидеть снег – по всей видимости, транспортное средство вывозило его с дорог.
Информации о состоянии водителя нет. В комментариях очевидцы сообщили, что никто не пострадал.
− Вот это мощь, − отреагировала на увиденное одна из интернет-пользовательниц.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер