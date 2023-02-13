Новосибирцы готовы переехать на Крайний Север ради зарплаты в 300 тысяч рублей

На Крайний Север готовы переехать из-за высоких зарплат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» выяснил, что около трети россиян готовы переехать на Крайний Север ради высоких зарплат и карьерного роста. В опросе участвовало около 1,7 тысячи человек в возрасте 25–55 лет, среди которых были и жителей Новосибирской области.

Работать на Крайний Север готовы переехать 35% опрошенных. Причем 30% готовы переехать навсегда, 29% смогли бы работать только вахтовым методом.

— Самой привлекательной причиной для переезда являются высоки зарплаты — это мотивирует 96% опрошенных. Дале идет возможность карьерного роста — 36% и работа в крупной известной компании — 31%. Ради смены обстановки на Крайний Север готовы переехать 26% опрошенных, ради получения нового опыта в управлении — 20%. Для 2% опрошенных поводом для переезда стало бы возвращение в родной город, — сообщили аналитики.

По данным исследования, на Крайний Север готовы отправиться 20% опрошенных ради зарплаты свыше 300 тысяч рублей, за 200-300 тысяч в месяц — 39%, за 100-200 тысяч рублей — 36% и за заплату до 100 тысяч рублей на Крайний Север готовы переехать всего 5% опрошенных.

Взять с собой семью готовы всего 30% опрошенных, 14% предпочли бы самостоятельно уехать на заработки, 49% опрошенных считают, что переезд на Крайний Север вместе с семьей будет завесить от обстоятельств.

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