Жительницу Новосибирска не хотели пускать в раздевалку фитнес-клуба вместе с ребенком

Женщина привела ребенка на персональную тренировку по плаванию.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жительницу Новосибирска возмутила ситуация, произошедшая в одном из местных фитнес-клубов. Женщина привела ребенка на индивидуальное занятие по плаванию. Сибирячка хотела подняться вместе с чадом в раздевалку, чтобы помочь переодеться. Однако пускать туда маму не хотели. Когда проблему все-таки удалось решить, возникла еще одна…
− В индивидуальном порядке этот вопрос мы решили, но мне не понравилось то, что администратор проследовала за нами до раздевалки. Она стояла и контролировала, пока я не переодену ребенка и не спущусь вниз. Возникает вопрос: почему маме нельзя помочь переодеться ребенку, а следить администратору за этим процессом можно? – написала местная жительница на «Флампе».
По словам женщины, администратор находилась в самой раздевалке. Сибирячке пришлось переодевать ребенка прямо на глазах у незнакомой девушки. Это показалось ей нетактичным и неприличным. Всю ситуацию она назвала «слежкой за клиентами».
Автор отзыва обратилась к управляющему фитнес-клубом и попросила провести беседу с сотрудниками.
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