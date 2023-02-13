Двух собак, оставшихся без дома при взрыве на Линейной в Новосибирске, временно приютили в ветклинике

После трагедии собаки на удивление спокойны, как и их хозяйка. Фото: Ноев Ковчег

В Новосибирске собак, оставшихся без дома после взрыва на Линейной, приютили в ветклинике. Их хозяйка Яна жила на 4 этаже в третьем подъезде. Теперь её дома нет, и собакам тоже жить негде.

После трагедии собаки на удивление спокойны, как и их хозяйка. Проблемы она решает последовательно: первым делом привела Феню и Масю в зооцентр «Ноев ковчег» для временного проживания.

– У одной собаки порезана лапа, получила травму во время эвакуации, но она уже подживает, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ветклиники Наталья Паскаль.

Собак разместили в соседних вольерах, на прогулки их будут выводить вместе. Также хозяйка оставила в центре корм для собак.

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