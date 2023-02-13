В Новосибирске 29-летний парень с ножом напал на офис микрозаймов

В Новосибирске задержали 29-летнего парня, напавшего на офис микрозаймов. Фото: стоп-кадр из видео ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске задержали 29-летнего парня, напавшего на офис микрозаймов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел вечером 10 февраля. Злоумышленник подошел к работнице микрофинансовой организации и, угрожая ей ножом, забрал конверт с 1600 рублями. После этого он поспешил скрыться.

Женщина позвонила в полицию и описала внешность нападавшего.

− Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Ленинского района, − рассказал в МВД.

Выяснилось, что ранее парня судили за аналогичное преступление, а также за грабеж и угон транспортного средства. В ходе обыска у сибиряка изъяли нож и одежду, в которой он совершил преступление. Деньги местный житель успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый признался в содеянном, после чего его заключили под стражу.

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