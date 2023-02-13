В Новосибирске у парковки жилого комплекса на Большевистской загорелся автомобиль

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

10 февраля в 23.57 сигнал тревоги в дежурную часть ГВАРДИИ поступил из гостиницы в Октябрьском районе. Прибывшие на вызов бойцы ГБР выяснили, что супружеская пара новосибирцев решила устроить ночь любви и арендовала для этого номер. Любвеобильные молодожены не учли, что в гостинице кроме них будут и другие постояльцы. Соседей возмутили раздававшиеся среди ночи звуки страстного секса, и они пожаловались на них администратору. После беседы с бойцами ГБР нарушители ночного покоя приняли решение покинуть заведение.

11 февраля в 23.29 тревожная кнопка была нажата в приемном покое одной из крупных больниц Новосибирска. Доставленный скорой помощью мужчина вел себя крайне агрессивно, кидался на охранника, мешал врачам обрабатывать ему раны. По прибытии ГБР выяснилось, что этот гражданин, предположительно, является виновником ДТП со смертельным исходом, и его поведение, вероятно, связано с этим событием. После того, как в присутствии бойцов ГБР медицинская помощь ему все-таки была оказана, он был задержан, а затем передан экипажу ДПС.

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Той же ночью в 1.40 ГБР ГВАРДИИ была вызвана в пивбар в магазине на улице Котовского. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пробил кулаком входную дверь и сорвал со стены висевший на ней телевизор. Прибывшие бойцы ГБР задержали дебошира и передали его полицейским.

12 февраля в 4.53 охранник, обеспечивающий безопасность жилого комплекса на улице Большевистской, обнаружил, что при въезде на парковку внезапно загорелся легковой автомобиль «Мерседес». Охранник незамедлительно вызвал на место ЧП пожарных и, вооружившись огнетушителем, приступил к тушению машины. Возгорание удалось ликвидировать только после прибытия двух пожарных расчетов.

12 февраля в городе Новосибирске бойцами ГБР ГВАРДИИ были задержаны несколько граждан, уличенных в совершении краж из магазинов. В 14.42 задержали мужчину, похитившего пять банок кофе на сумму свыше 1,5 тысячи рублей, а в 16.56 - трех женщин с ребенком, укравших кусок мяса на такую же сумму. Задержанные воры были переданы сотрудникам полиции.

В тот же день в 20.48 бойцы ГБР-75 по просьбе администратора ресторана на Красном проспекте вывели на улицу компанию подростков, которые баловались в заведении с перцовым баллончиком.