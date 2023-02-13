В ЖЭУ прокомментировали жалобы жильцов на трупную вонь в доме в центре Новосибирска

В ЖЭУ заявили, что трупного запаха нет, но дезинфекцию после трупа так и не провели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители дома на Демьяна Бедного, 64 в Новосибирске с января чувствуют в подъезде жуткую вонь. Тело умершего жильца в третьем подъезде вывезли в начале февраля, но квартиру до сих пор не продезинфицировали.

Для того, чтобы избавиться от вони, жители вынуждены постоянно проветривать подъезд на морозе. Тем временем в ЖЭУ заверили жильцов, что никакого запаха нет.

– Мы сегодня там были. Там нет уже запаха. Дезинфекцию не проводили, просто запах ушёл, – сообщили КП-Новосибирск в ЖЭУ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жильцы дома на Бронной вызвали спасателей из-за трупного запаха, исходившего из квартиры.

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