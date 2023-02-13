Дома на Бердском шоссе и Фабричной в Новосибирске признали аварийными

Три дома в Новосибирске признали аварийными и подлежащими сносу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Три дома в Новосибирске признали аварийными и подлежащими сносу. Речь идет о домах, расположенных по адресу Фабричная, 45, Бердское шоссе, 6 и Бердское шоссе, 10.
Информация размещена в бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска от 9 февраля.
− Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фабричная, 45, − говорится в документе.
То же самое указано и в отношении домов №6 и №10 по Бердскому шоссе. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска поручили осуществить расселение многоквартирных домов до 2033 года включительно.
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