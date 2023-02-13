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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:36

В Новосибирске власти провели рейд по мусорным площадкам в двух районах города

Ранее люди жаловались на проблемы с вывозом отходов
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске власти провели рейд по мусорным площадкам в двух районах города.

В Новосибирске власти провели рейд по мусорным площадкам в двух районах города.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске в понедельник, 13 февраля, прошли рейды по мусорным площадкам. Проверки провели в Железнодорожном и Центральном районах города. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве.

По словам министра ЖКХ и энергетики НСО Дениса Архипова, власти уже договорились с регоператором, что проблема с вывозом отходов решится.

– По обычным площадкам значительных не было обращений. Появлялись факты в Центральном, Железнодорожном районах. Их оперативно устранили. До 14:00 проверим все тщательно, – сказал на оперативном совещании Денис Архипов.

О горах мусора в центре города ранее написали горожане. Они оставили жалобы в соцсетях.

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