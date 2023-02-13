В Новосибирске продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим при взрыве дома на Линейной

Новосибирцы продолжают собирать гуманитарную помощь жильцам обрушившегося дома на Линейной, 39. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы продолжают собирать гуманитарную помощь жильцам обрушившегося дома на Линейной, 39. Об этом сообщают на сайте новосибирского отделения «Красного Креста».

Все необходимое привозят по адресу улица Писарева, дом 4. Гуманитарную помощь принимают с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00. Суббота и воскресенье – выходные.

Для пострадавших при взрыве газа передают новую одежду, постельное белье, посуду, продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости, а также бытовую химию.

Напомним, ЧП произошло утром 9 февраля. В результате взрыва полностью обрушился подъезд пятиэтажки. Трагедия унесла жизни 14 местных жителей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 121 житель взорвавшегося дома на Линейной обратился за помощью в расселении.

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