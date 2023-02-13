В Новосибирске 121 житель взорвавшегося дома на Линейной обратился за помощью в расселении

Жильцам дома на Линейной, 39 помогут с расселением. Фото: Анна ПАШАГИНА

Более 120 новосибирцев, которые проживали в обрушившейся пятиэтажке на Линейной, 39, обратились за помощью в расселении. Об этом на оперативном совещании 13 февраля сообщил мэр города Анатолий Локоть.

− Всего за это время обратился за помощью 121 человек. Она оказывается, 49 человек сегодня расселены, − подчеркнул градоначальник.

Мэр Новосибирска отметил, что всем жильцам окажут поддержку. Ведь у города, по его словам, такой ресурс имеется.

Ранее КП-Новосибирск писала, что жильца взорвавшегося дома на Линейной, 39 ужаснуло состояние жилья из маневренного фонда.

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