В Новосибирске мигранту вынесли приговор за пропаганду терроризма в колонии. Фото: УФСБ по НСО.

В Новосибирске вынесли приговор осужденному мигранту за пропаганду терроризма в колонии. Он распространял запрещенную идеологию среду осужденных. А также попытался создать в колонии строгого режима религиозно-экстремистскую ячейку. Об этом сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

– Джахонгир Муллабаев был осужден Московским областным судом за совершение особо тяжких общеуголовных преступлений к 16 годам лишения свободы. В колонии он занимался распространением терроризма. После того, как это выяснилось, на него возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Дело рассмотрели в суде, – уточнили в УФСБ по региону.

Мигранта признали виновным. Суд назначил ему 9 лет в колонии строгого режима.

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