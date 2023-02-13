В Новосибирской области 138 сирот получат законное жильё по сертификатам

В Новосибирской области жилье по сертификатам получат 138 сирот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области и других сибирских регионах по инициативе прокуратуры действует закон, по которому каждый сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, получает жилищный сертификат. Об этом сообщили в управлении Генеральной прокуратуры по СФО.

В 2022 году 138 таких детей получили сертификаты на приобретение жилья. Кроме того, межрайонные и городские прокуроры провели встречи с сиротами в отделах опеки, чтобы дети знали свои права.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что всего в 2023 году жильё достанется почти тысяче сирот.

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