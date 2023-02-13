В Новосибирске 13-летнюю девочку нашли в сугробе под окнами девятиэтажки в Нижней Ельцовке

13-летняя школьница попала в больницу после того, как ее нашли в сугробе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске 13-летнюю девочку нашли живой под окнами девятиэтажки в Нижней Ельцовке. Инцидент произошел ещё утром 8 февраля на Экваторной, 16, сообщили КП-Новосибирск в отделе ГО и ЧС Советского района.
– На момент трагедии скорая помощь увезла её в больницу с травмами. За домом был хороший сугроб, поэтому девочка выжила, – рассказали КП-Новосибирск в отделе.
Врачи установили, что у ребёнка сломано бедро. Также девочка получила черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер