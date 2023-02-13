В Новосибирске 13-летнюю девочку нашли в сугробе под окнами девятиэтажки в Нижней Ельцовке

13-летняя школьница попала в больницу после того, как ее нашли в сугробе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 13-летнюю девочку нашли живой под окнами девятиэтажки в Нижней Ельцовке. Инцидент произошел ещё утром 8 февраля на Экваторной, 16, сообщили КП-Новосибирск в отделе ГО и ЧС Советского района.

– На момент трагедии скорая помощь увезла её в больницу с травмами. За домом был хороший сугроб, поэтому девочка выжила, – рассказали КП-Новосибирск в отделе.

Врачи установили, что у ребёнка сломано бедро. Также девочка получила черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов.

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