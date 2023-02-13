Мобилизованный из Новосибирской области Андрей Канавец погиб на СВО за неделю до своего юбилея

В Новосибирской области простились с военнослужащим, погибшим на СВО. Фото: Александр КОЦ / Администрация Купинского района.

В городе Купино в Новосибирской области простились с погибшим на спецоперации 39-летним военнослужащим. Андрей Канавец умер 1 февраля в ходе выполнения боевого задания, не дожив неделю до своего юбилея. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Купинского района.

Андрей Канавец окончил 8 классов, поступил в аграрный лицей и стал слесарем. В начале нулевых он отслужил два года в армии, а потом вернулся в Купино, был разнорабочим на консервном комбинате, подрабатывал охранником. Три года назад он устроился в вагоноремонтную компанию фрезеровщиком.

В сентябре его мобилизовали. Родные и друзья простились с Андреем в Купино 11 февраля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как первокурсника из военного института наградили Георгиевским Крестом за отвагу на спецоперации.

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