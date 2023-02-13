МегаФон первым запустил мобильный интернет в «Новосибирск-Арена»

Фото: Правительство НСО.

Инженеры разместили в шестиэтажном объекте более 250 indoor-антенн, а также проложили более 20 километров коаксиального кабеля. Антенны установлены не только по периметру чаши стадиона, но также во всех коридорах, служебных и тренировочных помещениях. Общий вес размещённого оператором оборудования превышает 10 тонн, это сопоставимо с двенадцатью хоккейными командами в полной экипировке.

Современная инфраструктура обеспечит качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом спортсменов, работников спорткомплекса и всех его гостей даже во время повышенной нагрузки на массовых мероприятиях. ЛДС - это многофункциональный комплекс, который может трансформироваться и принимать не только соревнования по хоккею, но и культурно-массовые мероприятия: форумы, выставки, концерты, шоу-программы с численностью более 12 тысяч человек.

- Новая многофункциональная ледовая арена - важный объект не только для Новосибирской области, это одна из самых больших спортивных площадок в Сибири. Поэтому вопрос обеспечения его связью имеет особую важность, наши специалисты координировали действия по строительству телеком-инфраструктуры на всех этапах. МегаФон - давний и надежный партнер правительства Новосибирской области. Он выступил якорным оператором и предложил такое техническое решение, которое позволит всем сотовым операторам подключить свое оборудование к системе и обеспечить устойчивым сигналом своих пользователей внутри арены. Емкости сетибудет вполне достаточно, чтобы качественная голосовая связь и мобильный интернет были одновременно у тысяч зрителей, - комментирует министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

- Для современных спортивных объектов качественная мобильная сеть - важнейшая составляющая инфраструктуры. От нее зависит не только настроение зрителей, которые получают возможность мгновенно делиться своими эмоциями в соцсетях, но и эффективная работа множества поддерживающих функций - от систем безопасности до банковских терминалов. Мы гордимся участием в этом проекте, где наши инженеры применили уникальный опыт, наработанный МегаФоном на крупнейших спортивных событиях мирового уровня. Надеемся, что запланированный финал первенства Юниорской хоккейной лиги пройдет на высшем уровне, в том числе и благодаря высокоскоростному 4G-интернету, - отметил директор МегаФона в Новосибирске Денис Трофимчук.

В прошлом году МегаФон также запустил LTE в «Локомотив Арене» и завершил первый этап модернизации сети в аэропорту Толмачёво. Как и строительство телеком-инфраструктуры в ЛДС эти проекты входят в план мероприятий, реализуемых в рамках соглашения МегаФона и Правительства Новосибирской области.