Средний размер взятки в Новосибирской области вырос в четыре раза и составил 479 тысяч рублей

В Новосибирской области увеличился средний размер взятки.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области за 2022 год многократно увеличились запросы взяточников. Средняя сумма взятки выросла в четыре раза, уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе прокуратуры региона.
Средняя стоимость подкупа составляет около 479 тысяч рублей. За прошлый год выявлены 62 такие незаконные сделки.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что правоохранительная сфера стала самой коррупционной в регионе.
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