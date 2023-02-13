Средний размер взятки в Новосибирской области вырос в четыре раза и составил 479 тысяч рублей

В Новосибирской области увеличился средний размер взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области за 2022 год многократно увеличились запросы взяточников. Средняя сумма взятки выросла в четыре раза, уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе прокуратуры региона.

Средняя стоимость подкупа составляет около 479 тысяч рублей. За прошлый год выявлены 62 такие незаконные сделки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что правоохранительная сфера стала самой коррупционной в регионе.

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