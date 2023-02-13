Один погиб, двое в больнице: на Большевистской в Новосибирске произошло жуткое ДТП с двумя «Тойотами»

На Большевистской в Новосибирске пассажир погиб в жёстком столкновении двух «Тойот». Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Смертельная авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска. Поздно вечером 11 февраля там столкнулись 2 «Тойоты». В результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.
– Водитель 1986 года рождения за рулем Тoyota Сarina двигался по улице Большевистская в сторону улицы Добролюбова. В пути, напротив дома 153 по улице Большевистской, выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся со встречным автомобилем Тoyota Wish под управлением водителя мужчины 1963 года рождения, – раскрыли подробности в ГИБДД по Новосибирску.
Авария стала фатальной для пассажира «Тойоты Карина». Водители иномарок получили травмы.
В обстоятельствах ДТП разбираютcя полицейские.
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