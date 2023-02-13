В Новосибирске на строительство комфортной остановки требуется не менее 1,6 миллиона рублей

Стало известно, сколько денег нужно на установку одной комфортной остановки в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске озвучили минимальную стоимость остановки. Цена за один «комфортный» навес – 800 тысяч рублей. В рамках одной закупки подрядчик должен построить не меньше 2 навесов, но не больше 4.
Как уточнили в пресс-центре мэрии, стоимость двух навесов – около 1,6 миллиона рублей. Остановки планируют обновить на Берёзовой роще, возле областной больницы, на улице Народной и на платформе «Завод торгового оборудования». Заявки рассмотрят до 22 февраля.
Также от инвесторов поступили предложения по обновлению 55 остановок общественного транспорта. Если на каждой платформе установят по два навеса, всего в городе появится 110 новых «комфортных» остановок.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске на установку комфортных остановок поступило шесть заявок.
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