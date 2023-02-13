В Новосибирске грабитель напал на 22-летнего парня на улице Гоголя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на улице Гоголя на 22-летнего парня напал рецидивист. Он ударил молодого человека и ограбил – забрал 5 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию.

– Произошло нападение вечером 7 февраля. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили нападавшего. Оказался им 30-летний житель Калининского района. Ранее его уже судили за кражу.

На рецидивиста возбудили уголовное дело за грабеж. Его отправили в СИЗО. В полиции устанавливают, причастен ли он к еще каким-нибудь преступлениям.

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