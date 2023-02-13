В Новосибирске построят 23-этажный дом в Дзержинском районе

В Новосибирске возведут 23-этажный жилой дом в Дзержинском районе. Фото: ЖК Королёва.

В Новосибирске на улице Королёва построят ещё один жилой дом. Разрешение на строительство для застройщика «ЗАО СМС Развитие» опубликовано на муниципальном портале Новосибирска.

В здании на 23 этажах разместится 471 квартира. Из них 176 студий, 150 однокомнатных, 106 двухкомнатных и 39 трёхкомнатных квартир. Ещё 276 помещений будут нежилыми.

Площадь подземной автостоянки составит более 4 тысяч квадратных метров. Объект будут возводить в два этапа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что на улице Королёва построят еще один жилой комплекс.

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