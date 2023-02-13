Внедорожник опрокинулся на бок на Выборной в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске утром 13 февраля опрокинулся внедорожник. Фото опрокинувшейся машины в соцсети показали очевидцы.

– На Выборной на бок прилёг внедорожник Toyota, – написали в группе «АСТ-54».

Комментаторы предположили, что водитель авто нарушил скоростной режим, поэтому не справился с управлением и опрокинулся.

Ранее сообщалось, что на дорогах пробки в 8 баллов, снег и гололедица.

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