В Новосибирске стала известна программа фестиваля «Иглу – 2023: Город эскимосов»

В Новосибирске пройдет фестиваль по строительству иглу. Фото: Илья Косьяненко / предоставлено организаторами.

В Новосибирске на этих выходных, с 18 по 19 февраля, пройдет фестиваль «Иглу – 2023: Город эскимосов». Мероприятие проходит с 2008 года. Специально для участия в фестивале приезжают жители соседних регионов.

Как сообщила в своем Telegram-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, фестиваль начнется с 11:00 в субботу, 18 февраля. Он пройдет на берегу реки Обь на ОбьГЭСе.

До 17:00 специалисты будут проводить мастер-классы для зрителей по строительству иглу, с 12:00 до 16:00 пройдут соревнования команд.

Также всех желающих научат управлять кайтом, пройдут фотосессии с северными оленями и хаски, лекции и концерт. К вечеру наградят победителей и разведут костер.

В воскресенье, 19 февраля, с 10 до 16 часов строительство иглу продолжится под присмотром специалистов.

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