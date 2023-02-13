Новосибирск утром 13 февраля сковали восьмибалльные пробки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рано утром в понедельник, 13 февраля, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. На дорогах снег и гололедица. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Пробки сегодня на Станиславского, Котовского и Ватутина. Не проехать по улицам Широкой, Станционной и проезде Энергетиков. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера и площади Лыщинского. Пробки на Советском шоссе и на Октябрьском мосту.

На правобережье затруднено движение по Большевистской в сторону Речного вокзала. Не проехать по улицам Бориса Богаткова, Добролюбова и Никитина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber