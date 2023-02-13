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НовостиОбщество13 февраля 2023 1:10

Новосибирск утром 13 февраля сковали восьмибалльные пробки

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирск утром 13 февраля сковали восьмибалльные пробки.

Новосибирск утром 13 февраля сковали восьмибалльные пробки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рано утром в понедельник, 13 февраля, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. На дорогах снег и гололедица. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Пробки сегодня на Станиславского, Котовского и Ватутина. Не проехать по улицам Широкой, Станционной и проезде Энергетиков. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Троллейной и Титова. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера и площади Лыщинского. Пробки на Советском шоссе и на Октябрьском мосту.

На правобережье затруднено движение по Большевистской в сторону Речного вокзала. Не проехать по улицам Бориса Богаткова, Добролюбова и Никитина.

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