В Новосибирске ищут пропавшего 33-летнего мужчину с длинными темными волосами и усами

Сибиряк пропал 8 февраля. Фото: ДоброСпас-Новосибирск

В Новосибирске пытаются найти 33-летнего Евгения Стамбровского, который пропал 8 февраля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».

Известно, что в минувшую среду мужчина ушел из дома по адресу 1-й Экскаваторный переулок, 36. Сибиряк нуждается в медицинской помощи.

Приметы Евгения Стамбровского: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, длинные темные волосы, голубые глаза, усы.

Мужчина был одет в синюю куртку.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру 89538871777 или 112.

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