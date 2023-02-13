Солнце покажется из-за туч: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске 13 февраля

В Новосибирске обещают небольшой снег и переменную облачность.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В понедельник, 13 февраля, в Новосибирске обещают небольшой снег и переменную облачность. Солнышко иногда будет показываться из-за туч. Прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.
Ночью прогнозируют -15...-17 градусов. Днем может потеплеть до -9.
− Днем временами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах гололедица, − предупредили в Западно-Сибирском УГМС.
Порывы ветра будут достигать 2-7 метров в секунду.
Ранее КП-Новосибирск сообщила о похолодании на 14 февраля.
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