Солнце покажется из-за туч: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске 13 февраля

В Новосибирске обещают небольшой снег и переменную облачность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 13 февраля, в Новосибирске обещают небольшой снег и переменную облачность. Солнышко иногда будет показываться из-за туч. Прогноз погоды опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью прогнозируют -15...-17 градусов. Днем может потеплеть до -9.

− Днем временами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. На дорогах гололедица, − предупредили в Западно-Сибирском УГМС.

Порывы ветра будут достигать 2-7 метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск сообщила о похолодании на 14 февраля.

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