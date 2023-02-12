Сначала не стало мамы, потом умер папа: новосибирцы собирают деньги для двух осиротевших сестер

Новосибирцы собирают деньги для двух осиротевших сестер из села. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Уважаемые коллеги, в семье нашей ученицы – случилось горе. Девочка осталась сиротой, есть только старшая сестра», − такое сообщение недавно распространилось по чатам Каменской средней школы №44. КП-Новосибирск выяснила подробности печальной истории.

13-летняя шестиклассница и ее старшая сестра − 20-летняя Настя, проживали вместе с отцом в поселке Восход в Новосибирском сельском районе. Мама их умерла 10 лет назад. А буквально недавно не стало и папы девочек.

− Папы не стало 10 февраля. Через шесть дней после его дня рождения… У папы был сердечный приступ. Похороны пройдут в понедельник, 13 февраля. Расходы на организацию похорон на себя взяла поселковая администрация, − рассказала КП-Новосибирск Анастасия Чувашова.

Узнав о трагедии, знакомые девочек и просто неравнодушные новосибирцы организовали сбор средств для сестер. Понятно, что 20-летней девушке будет трудно одной обеспечить и себя, и сестру. Но Настя твердо намерена оформить опекунство над подростком.

− Вот-вот начнется беготня с документами. Буду делать все, чтобы она со мной осталась, − добавила старшая сестра.

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