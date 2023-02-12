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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 16:00

Сначала не стало мамы, потом умер папа: новосибирцы собирают деньги для двух осиротевших сестер

Новосибирцы собирают деньги для двух осиротевших сестер
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцы собирают деньги для двух осиротевших сестер из села.

Новосибирцы собирают деньги для двух осиротевших сестер из села.

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Уважаемые коллеги, в семье нашей ученицы – случилось горе. Девочка осталась сиротой, есть только старшая сестра», − такое сообщение недавно распространилось по чатам Каменской средней школы №44. КП-Новосибирск выяснила подробности печальной истории.

13-летняя шестиклассница и ее старшая сестра − 20-летняя Настя, проживали вместе с отцом в поселке Восход в Новосибирском сельском районе. Мама их умерла 10 лет назад. А буквально недавно не стало и папы девочек.

− Папы не стало 10 февраля. Через шесть дней после его дня рождения… У папы был сердечный приступ. Похороны пройдут в понедельник, 13 февраля. Расходы на организацию похорон на себя взяла поселковая администрация, − рассказала КП-Новосибирск Анастасия Чувашова.

Узнав о трагедии, знакомые девочек и просто неравнодушные новосибирцы организовали сбор средств для сестер. Понятно, что 20-летней девушке будет трудно одной обеспечить и себя, и сестру. Но Настя твердо намерена оформить опекунство над подростком.

− Вот-вот начнется беготня с документами. Буду делать все, чтобы она со мной осталась, − добавила старшая сестра.

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